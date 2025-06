Proteste a Los Angeles dopo i raid anti-migranti. Giornalista viene colpita da un proiettile di gomma. Trump: “Arrestare il governatore della California? Io lo farei” – IL VIDEO

Negli Usa la situazione continua a peggiorare. Ora dopo ora, anziché calmarsi, la situazione infatti appare essere sempre più fuori controllo. Dopo i raid anti-migranti dell’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement) – un’agenzia federale Usa, parte del Dipartimento della Sicurezza Interna del Paese, responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione – si sono scatenate numerose proteste nel Paese. In particolare a Los Angeles dove il presidente statunitense Donald Trump ha inviato uomini della Guardia nazionale per sedare i tumulti.

Uomini della Guardia nazionale che, per farlo, sparano anche proiettili di gomma sui manifestanti.

E a essere colpiti non sono solo i manifestanti.

Come si vede in questo video. Lauren Tomasi, giornalista australiana – mentre è in diretta tv con l’emittente 9News – viene improvvisamente colpita a una gamba da una pallottola.

A Los Angeles sono state finora arrestate 150 persone negli scontri fra la Polizia e i manifestanti. Lo rendono noto le autorità locali.

Proteste che, nel frattempo si allargano. Anche a San Francisco, per esempio, si segnalano diverse manifestazioni.

Trump: “Arrestare il governatore della California? Io lo farei”

“Io lo farei”. Sono queste le parole pronunciate da Trump quando i giornalisti gli chiedevano se Tom Homan, lo zar del confine, dovrebbe arrestare Gavin Newsom, il governatore della California.

di Filippo Messina