Khaby Lame arrestato (e poi rilasciato) negli Stati Uniti. Il tiktoker ha lasciato il Paese

Tutto è cominciato ieri con un post social pubblicato dal 18enne Bo Loudon, influencer statunitense nonché attivista di destra. E amico del figlio più piccolo del presidente statunitense Donald Trump, il 19enne Barron.

Bo Loudon: “Le autorità per l’immigrazione hanno arrestato Khaby Lame”

Loudon scrive: “Le autorità per l’immigrazione del presidente hanno appena arrestato Khaby Lame. Un tiktoker di estrema sinistra (anche se in realtà Lame non ha mai espresso pubblicamente posizioni politiche… ndr.) che ho segnalato come immigrato illegale”. Il 18enne statunitense dice poi che il celebre tiktoker italiano “sarebbe detenuto presso il centro di Henderson”, un centro di detenzione di Miami.

“Ho scoperto che era un clandestino – afferma Loudon – che continuava a restare negli Stati Uniti anche se il suo visto era scaduto. Ed evadeva le tasse. Nessuno è al di sopra della legge!”.

Le reazioni dopo il post di Loudon

Nelle ore successive al post di Loudon, sui social si scatena il caos. C’è chi pensa che Loudon abbia scritto quelle parole solo perché, in qualche modo, “rivale” di Lame (il tiktoker più famoso del mondo). Altri che credono si tratti di fake news. E poi ci sono coloro che mostrano seria preoccupazione per Khaby, viste le stringenti regole sull’immigrazione (e non solo) con il “Trump bis”.

La conferma ufficiale dell’Ice: Khaby Lame è stato fermato

Ecco che però, dopo qualche ora, arriva la conferma ufficiale. E arriva proprio dall’Ice, lo “United States Immigration and Customs Enforcement”. Un’agenzia federale Usa – parte del Dipartimento della Sicurezza Interna del Paese – responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione.

E si scopre quindi che Khaby Lame è stato realmente fermato.

Questa la nota scritta dall’Ice: “La US Immigration and Customs Enforcement ha detenuto Serigne Khabane Lame (il vero nome di Khaby Lame, ndr.), 25 anni, cittadino italiano, all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, in Nevada, per violazioni dell’immigrazione”.

Un problema: il visto scaduto. “Lame – prosegue la nota – era entrato negli Usa il 30 aprile ed era rimasto più a lungo della durata del visto”.

Lame ha poi lasciato gli Usa. “A Lame è stato permesso di ripartire volontariamente il 6 giugno e da allora ha lasciato gli Usa” conclude la nota dell’Ice.

di Filippo Messina