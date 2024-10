Protezione civile di Gaza: “Strage di palestinesi nel campo profughi di Jabalia, 150 fra morti e feriti”. 3 reporter tv uccisi in Libano

La Protezione civile di Gaza afferma che l’esercito israeliano ha compiuto nelle scorse ore un “massacro di massa” radendo al suolo almeno 10 edifici residenziali nel campo profughi di Jabalia (nel nord della Striscia di Gaza). Lo riporta l’emittente araba Al Jazeera.

Le forze israeliane hanno effettuato un attacco aereo su un complesso residenziale nel campo profughi di Jabalia provocando l’uccisione e il ferimento di circa 150 civili, tra cui donne e bambini. È quanto scrive l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti locali: “Nell’ambito di un’escalation dell’attacco genocida nel nord di Gaza, le forze di occupazione israeliane hanno effettuato un attacco aereo su un complesso residenziale nel campo profughi di Jabalia, provocando l’uccisione e il ferimento di circa 150 civili, tra cui donne e bambini”.

Gli abitanti della zona colpita hanno lanciato numerosi appelli urgenti per chiedere assistenza per il trasporto dei feriti.

Inoltre, secondo quanto riportano media libanesi, un raid aereo israeliano ha inoltre colpito in Libano un alloggio ad Hasbaya – circa 50 km a Sud di Beirut – utilizzato come residenza dalla stampa. Nell’attacco israeliano sono morti tre giornalisti che alloggiavano in una guesthouse insieme ad altri reporter: un cameraman e un ingegnere che lavoravano per l’emittente filo-iraniana Al-Mayadeen e un cameraman che lavorava per Al-Manar, di Hezbollah.

di Mario Catania