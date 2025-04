Putin proclama la tregua di Pasqua

Vladimir Putin dichiara una tregua pasquale in Ucraina, mentre a Kyiv le forze di difesa aerea abbattono alcuni droni russi. Zelensky: “I droni nei nostri cieli rivelano il vero atteggiamento del presidente russo”

Vladimir Putin dichiara una tregua pasquale in Ucraina, mentre a Kyiv le forze di difesa aerea abbattono alcuni droni russi. Zelensky: “I droni nei nostri cieli rivelano il vero atteggiamento del presidente russo”

Vladimir Putin dichiara una tregua pasquale in Ucraina, mentre a Kyiv le forze di difesa aerea abbattono alcuni droni russi. Zelensky: “I droni nei nostri cieli rivelano il vero atteggiamento del presidente russo”

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua pasquale in Ucraina. Un cessate il fuoco che, secondo l’agenzia di stampa Reuters, prevede uno stop delle ostilità da parte della Russia dalle 18:00 ora locale di oggi fino alla mezzanotte del 21 aprile. Pochi minuti prima dall’annuncio ufficiale del presidente russo, però, a ridosso di Kyiv si sono udite le esplosioni. Nella capitale ucraina, infatti, le forze di difesa aerea hanno abbattuto alcuni droni russi.



Al momento, non risulta esserci alcuna indicazione che la tregua pasquale possa portare ad un cessate il fuoco più lungo. Intanto, arriva chiara e netta la risposta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che su X scrive: “I droni Shahed nei nostri cieli rivelano il vero atteggiamento di Putin nei confronti della Pasqua e della vita umana. Ho appena ricevuto un rapporto dal comandante in capo Oleksandr Syrskyi – ha proseguito – Oggi le nostre forze hanno continuato la loro attività nel territorio della regione di Kursk e stanno mantenendo le loro posizioni. Nella regione di Belgorod, i nostri guerrieri hanno avanzato ed espanso la nostra zona di controllo”.



Inoltre, Putin, incontrando il suo capo di stato maggiore Valery Gerasimov, avrebbe chiesto di tenere pronte le truppe a reagire ad una eventuale violazione della tregua da parte degli ucraini.

L’annuncio del presidente russo arriva dopo che l’omologo Usa, Donald Trump, aveva avvertito che gli americani avrebbero rinunciato a mediare ulteriori colloqui se Mosca o Kyiv non si fossero mostrate disponibili e pronte per raggiungere un accordo di pace. Lo stesso segretario di Stato americano, Marco Rubio, aveva avvertito che se non ci fossero stati segnali di progressi entro pochi giorni, Washington avrebbe abbandonato il tavolo.

Da quando gli Usa hanno proposto un cessate il fuoco iniziale di 30 giorni, Mosca ha posto una serie di condizioni affinché questo si realizzasse. Tra queste: il riconoscimento che cinque territori sono sotto controllo russo. Si tratta delle quattro regioni in cui le truppe di Mosca sono avanzate in questi anni di guerra. Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia e la Crimea annessa illegalmente nel 2015. Inoltre, il Cremlino vuole il disarmo di Kiev. Che l’Ucraina non entri nella Nato ed è contro alla presenza di una forza di peacekeeping europea che garantisca il cessate il fuoco.

Proposte a cui il presidente Zelensky si era detto favorevole ad un cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti, proposto a Gedda. Chiedendo, però, che non venisse messa in discussione la sovranità territoriale del Paese. Intanto, Russia e Ucraina avevano concordato un armistizio per i raid sui rispettivi siti energetici, scaduto ieri. Ma per cui si sono accusate a vicenda di averne violato l’intesa.

Nelle ultime settimane, le forze russe hanno intensificato i raid contro target civili, uccidendo decine di persone, bambini compresi. Non ultimo la strage di Sumy durante la domenica delle Palme. Mentre a detta degli analisti, Mosca starebbe temporeggiando nel tentativo di logorare i rapporti tra Washington e l’Unione europea. Con il tentativo di sfinire il nemico in modo da riuscire ad alzare la posta al tavolo negoziale.



Di Claudia Burgio