Sumy, una domenica come tante in Ucraina. Di orrore. Il silenzio dei pacifisti italiani

Non c’è nulla che non sia stato già detto, scritto, ripetuto. Non c’è sofferenza che non sia stata già patita, orrore che non sia stato già visto.



Tutto questo, dopo la domenica delle palme di sangue voluta e cercate dai russi sui civili della città Ucraina di Sumy, acquista ancora più il tragico spessore della peggiore realtà possibile. Dalle testimonianze e in modo particolare dai video che sono arrivati durante la nostra, placida domenica, emerge la realtà di un’apparente normalità squassata dalla morte.



Persone come noi, che passeggiano in un giorno festivo come noi, prendono l’autobus come noi, vanno in giro in automobile come noi… fino a quando sulla loro testa piovono i missili balistici russi. Quale sarebbe l’obiettivo militare? Non c’è e non andate a cercarlo: l’obiettivo è il terrore per il terrore.



C’è un’altra cosa che non vale la pena più neppure cercare: un senso alle parole e ai pensieri dei pacifisti unilaterali italiani. Quelli della “Russia costretta alla guerra“, del “eh ma la Nato“, quelli che stanno ancora aspettando le quarantott’ore di Donald Trump. Non affannatevi a cercarli, ieri era domenica anche per loro – come a Sumy – ed erano in gita con colazione al sacco.

di Fulvio Giuliani