Putin verso il “No” alla tregua in Ucraina proposta dagli Usa

Oggi Putin dovrebbe rifiutare la proposta di tregua in Ucraina mediata dagli Usa a Gedda. L’America deve scegliere come rispondere: ne va del futuro della sua politica estera

La risposta ufficiale non c’è ancora, ma i vari portavoce di Putin la danno ormai per scontata. Ed è negativa. Che a Mosca ci fosse scarsa volontà di accettare la tregua di 30 giorni proposta dagli Stati Uniti (e accettata dall’Ucraina) si era capito dal silenzio assordante della giornata di ieri, segnato solo dalle parole del ministro degli Esteri Lavrov. «Servono garanzie», aveva detto. Curiosa richiesta, specie se arriva dall’aggressore.

Oggi a sbilanciarsi è Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del Cremlino. Dal suo punto di vista, la tregua proposta a Gedda «servirebbe a Kiev per riprendere il fiato, mentre Mosca vuole una pace duratura». In sostanza, l’Ucraina avrebbe il tempo di riorganizzarsi. Cosa che la Russia, con le sue armate disastrate e le elevatissime perdite quotidiane, non vuole. A certificare il “No”, però, può essere solo lui, Putin. E dovrebbe farlo oggi, nel corso di una conferenza stampa a seguito di un incontro con il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko.

La palla, che gli Stati Uniti avevano lanciato nel campo di Mosca, rischia ora di tornare indietro. Se Putin chiuderà alla proposta non starà parlando con Kiev, ma con Washington. E a quel punto spetterà a Trump decidere come comportarsi. La palla avvelenata, inevitabilmente, sarà rispedita al mittente. Che fare, a quel punto? L’effettivo atteggiamento americano sulla questione ucraina (e ai rapporti con la Russia) si capirà dalla reazione di Washington al “No” putiniano. Lascerà correre, ponendo giusto qualche misura di facciata, dimostrando l’allineamento tra le due capitali? Oppure, in un brusco risveglio, la politica trumpiana si riscoprirà occidentale e taglierà la “corrispondenza di amorosi sensi” con Putin?

