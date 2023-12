Riaccendere il sogno americano

Da un sondaggio del Wall Street Journal sembra che il sogno americano sia ormai un tema del passato. Ma la disillusione è anche italiana

Il sogno americano non è più quello di una volta visto che in molti, negli Stati Uniti, non ci credono più. È quanto emerge da un sondaggio del quotidiano “The Wall Street Journal”, secondo cui oggi soltanto il 36% degli statunitensi (contro il 53% rilevato nel 2012) crederebbe ancora nell’american dream.

La metà degli interpellati ritiene che negli Usa la vita sia peggiorata rispetto a mezzo secolo fa e pure che il sistema economico e politico sia «contro persone come me». La libertà e la democrazia negli Usa si sono sempre nutrite, come motore sociale, del sogno americano: la convinzione che tutti abbiano un’occasione per farcela, per migliorare la propria condizione economica, per scalare la vita. L’inceppamento di questo sogno – considerato anche che il pessimismo è assai più diffuso fra i giovani e le donne – non è un buon segnale per la società a stelle e strisce.

Di certo questi tempi complicati hanno la loro influenza: prima il periodo nero del Covid-19 e adesso il mondo stiracchiato fra guerre e conflitti sparsi. A maggior ragione ora è importante riaccendere il sogno di una crescita sociale ed economica e non soltanto negli Usa. La disillusione sembra essere infatti merce assai diffusa in tutto l’Occidente.

Ieri è stato diffuso il rapporto annuale del Censis. Per l’80% degli italiani il nostro è un Paese in declino. Nei loro sentimenti prevalgono le paure amplificate, dal clima impazzito a un’Italia che resti invischiata direttamente in qualche guerra.

di Jean Valjean