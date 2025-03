Rilasciato Hamdan Ballal, il regista palestinese di “No Other Land”

È stato rilasciato Hamdan Ballal, il regista palestinese del documentario “No other Land”, vincitore del premio come “Miglior documentario” ai recenti Oscar 2025

È stato rilasciato Hamdan Ballal, il regista palestinese del documentario “No other Land”, vincitore del premio come “Miglior documentario” ai recenti Oscar 2025. Ballal era stato arrestato ieri – a Susiya (dove vive), in Cisgiordania – dagli uomini dell’Idf, l’esercito di Israele.

Il regista 36enne – coinvolto in alcuni scontri fra coloni israeliani e palestinesi – è stato ferito da una pietra. Dopo essere stato aggredito e poi arrestato dall’esercito israeliano, Ballal ha trascorso la notte in detenzione.

“Dopo essere stato ammanettato tutta la notte e picchiato in una base militare, Ballal è libero e sta per tornare a casa dalla sua famiglia”. Sono le parole scritte sui social da Yuval Abraham, regista israeliano del film documentario “No other Land”.

Hamdan Ballal, ferito e arrestato

Il quotidiano Haaretz ha spiegato ieri che decine di coloni in Cisgiordania hanno aggredito e ferito Ballal e altre persone durante uno scontro fra coloni israeliani e residenti palestinesi. Il regista è stato fatto poi salire su un’ambulanza (secondo alcune fonti, ha riportato ferite su testa e stomaco a causa delle pietre) per essere curato. Poco dopo, quando sono arrivati i soldati israeliani, lo hanno tirato fuori e arrestato.

Diverse fonti palestinesi, citate dal Times of Israel, ha spiegato inoltre di coloni che sono arrivati di sera nei pressi del villaggio di Susya – nella Cisgiordania meridionale – e hanno cominciato a scagliare pietre contro i residenti, le auto e le abitazioni.

Secondo quanto riferito poi dalla polizia, i palestinesi hanno risposto lanciando a loro volta pietre sui coloni.

Alcuni testimoni hanno spiegato che quattro palestinesi sono stati feriti dalle pietre, la maggior parte – sembrerebbe – in modo lieve. La polizia spiega che tre palestinesi sono stati poi arrestati. Fra gli arrestati, come spiegano i testimoni e come riporta il Times of Israel, anche Hamdan Ballal.

