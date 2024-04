Si è dimesso Aharon Haliva, il capo dell’intelligence militare di Israele

Le parole scritte da Aharon Haliva, ormai ex capo dell’intelligence militare di Israele, nella lettera di dimissioni in cui annuncia di rinunciare all’incarico

“L’intelligence sotto il mio comando non è stata all’altezza del compito assegnato”, dal 7 ottobre “porto con me quel giorno nero” e “il dolore della guerra”. Sono le parole scritte da Aharon Haliva, ormai ex capo dell’intelligence militare di Israele, nella lettera di dimissioni in cui annuncia di rinunciare all’incarico e si assume la responsabilità dei fallimenti che hanno permesso quel terribile attacco da parte di Hamas il 7 ottobre. Lo rende noto l’esercito israeliano aggiungendo che il capo di Stato Maggiore ha accettato le dimissioni di Haliva.

“Sabato 7 ottobre 2023 Hamas ha commesso un attacco a sorpresa mortale contro lo Stato di Israele. La divisione di intelligence sotto il mio comando non è stata all’altezza del compito che ci era stato affidato” dichiara Haliva, che prosegue: “Da allora porto con me quel giorno nero. Giorno dopo giorno, notte dopo notte. Porterò per sempre con me il terribile dolore della guerra”.

Haliva, la prima figura israeliana di spicco a dimettersi dopo l’attacco di Hamas, resterà in carica fino alla nomina di un sostituto.

