Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria: le vittime salgono a 10 – IL VIDEO

Almeno dieci persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. In azione le teste di cuoio dell’unità Eko-Cobra. L’assalitore, uno studente, sarebbe morto

Almeno dieci persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. In azione le teste di cuoio dell’unità Eko-Cobra. L’assalitore, uno studente, sarebbe morto

Almeno dieci persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. In azione le teste di cuoio dell’unità Eko-Cobra. L’assalitore, uno studente, sarebbe morto

Almeno dieci persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Lo riferisce la Kronen Zeitung. La sparatoria si è verificata nell’istituto “Borg” nella Dreierschützengasse. La polizia ha lanciato una vasta operazione che è cominciata intorno alle 10 e a cui partecipa anche l’unità speciale Eko-Cobra. Secondo i media austriaci, l’assalitore sarebbe stato trovato morto in uno dei bagni. Era uno studente del Borg e, come riporta la Kronen Zeitung, si considerava una vittima di bullismo.

Sono stati uditi spari provenire dall’interno della scuola ed è stato dato l’allarme. L’edificio è ora in sicurezza, dopo l’intervento delle squadre speciali. Almeno uno dei professori è rimasto in contatto con le teste di cuoio durante l’intera operazione. Sul posto è arrivato il ministro degli Interni Gerhard Karner. I feriti, in totale, sarebbero 28

Una tragedia che arriva a pochi giorni dal decimo anniversario di un’altra strage: il 20 giugno 2015 un uomo si lanciò a 100 chilometri all’ora contro la folla nel centro di Graz. Morirono due ragazzi di 28 e 24 anni e un bambino di quattro.

Di Umberto Cascone