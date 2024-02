Taghi Askari da record, si tuffa in piscina a 100 anni

Grande emozione e standing ovation per Taghi Askari – classe 1924 – che, poco prima della finale dei 3 metri donne nei Mondiali di nuoto a Doha, si tuffa dal trampolino da 1 metro

A 100 anni si tuffa in piscina e poi non trattiene le lacrime dall’emozione. Standing ovation per l’iraniano Taghi Askari – classe 1924 – che, poco prima della finale dei 3 metri donne nei Mondiali di nuoto nell’Hamad Aquatic Centre di Doha, si tuffa dal trampolino da 1 metro.

La leggenda viene poi premiata con una medaglia d’oro e si emoziona scoppiando in lacrime. “Per quanto mi riguarda, ho amato i tuffi da quando ero bambino ad oggi. Ho amato i tuffi allo stesso modo. Nulla è cambiato dal 1951 ad oggi, tranne le mie performance!” dichiara scherzosamente l’iraniano.

Ma non finisce qui: Askari, tra circa due settimane, parteciperà ai campionati Masters (i World Aquatics Masters Championships), in Qatar, tornando a competere dopo ben 59 anni dal suo ritiro.

di Filippo Messina