Taiwan, caos in Parlamento: deputato ruba le schede elettorali e scappa

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Taiwan: pur di impedire l’approvazione di un disegno di legge (per molti decisamente discutibile) che ha l’obiettivo di riformare il potere legislativo del Paese, un deputato – in Parlamento – ha tentato il tutto per tutto rubando il faldone con all’interno le schede elettorali e provando poi a scappare. Intorno a lui il caos: i deputati si spintonano e insultano tra loro. Una scena da film tragicomico.

di Filippo Messina