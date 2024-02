Taylor Swift, la vera star del Super Bowl

Ieri è andato in scena il Super Bowl con la vittoria dei Kansas City Chiefs ma gli occhi erano tutti sulla vera star: Taylor Swift

Sulla partecipazione di Taylor Swift al Super Bowl 2024 si era scritto di tutto: dai dubbi sulla sua presenza considerato il suo concerto a Tokyo ai gossip sulla relazione, ormai ufficiale, con Travis Kelce dei Chiefs.

La vera regina internazionale della musica, persona dell’anno per il Time, ha rispettato la promessa presentandosi all’Allegiant Stadium di Paradise-Las Vegas con un jet privato da Tokyo, reduce da quattro concerti in terra giapponese. Ancor più della partita, gli occhi erano puntati su di lei che, dagli spalti, non si è risparmiata in un tifo da stadio con espressioni iconiche già spopolate sui social.

Secondo alcune indiscrezioni, Travis Kalce avrebbe sborsato un milione di dollari per affittare il “podio” mentre lei, pare aver ricambiato con una collana d’oro con il numero 87, lo stesso impresso sulla maglia del campione e un bacio, il primo ufficiale tra i due, che ha accontentato tutti i fan con un bacio appassionato a Kelce al termine del match.

Tra le altre celebrità accorse a Las Vegas non sono mancate il cestista LeBron James, i musicisti Lana Del Rey, Jay-Z e Beyoncé. Quest’ultima ha leggermente oscurato il tradizionale spettacolo dell’intervallo e l’esibizione di Usher (che ha rivisitato le sue migliori canzoni con uno show nostalgico con l’aiuto dell’incredibile Alicia Keys) dopo aver annunciato e cantato agli oltre 65.000 spettatori due brani inediti.

Ma nulla ha potuto oscurare il fenomeno Taylor Swift.

di Raffaela Mercurio