Trump, mille sfumature di biondo

A Donald Trump non è bastato un colpo di testa per rinvigorire una campagna elettorale che da quando è scesa in campo Kamala Harris ha preso tutta un’altra ‘piega’. Nel senso più stretto del termine. Durante il primo faccia a faccia tra i due, The Donald si è presentato al pubblico con una nuova chioma, biondo cenere, molto meno appariscente di quel platino che era solito ostentare e che meglio camuffava i capelli bianchi. Ma ora che la questione dell’età avanzata, su cui si è basata gran parte della campagna contro Biden, gli si è rivoltata contro come un boomerang, Trump ha pensato di ricorrere a questo stratagemma per sembrare più giovane. Una scelta che può non aver impressionato gli americani, molto più clementi nell’accettare che anche gli uomini possano tingersi i capelli, anche se la disavventura capitata qualche anno fa a Rudolph Giuliani è rimasta viva nella memoria: durante una diretta tv, al sindaco di New York nonché avvocato personale di Donald Trump colò sul viso il mascara utilizzato a mo’ di ritocco last minute. A tutto c’è un limite.

Non è un mistero che politica e look vadano a braccetto, soprattutto negli Usa dove ogni aspetto del quotidiano viene spettacolarizzato. Inutile scandalizzarsi se una Elly Schlein ammette candidamente di ricorrere a un armocromista per scegliere i colori delle proprie giacche. Fa parte della strategia, non c’è nulla di male. Senza dimenticare che la sola apparenza a nulla serve se i contenuti politici restano deboli.

di Ilaria Cuzzolin