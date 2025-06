Trump: “Ho parlato con Putin, risponderà agli attacchi ucraini. Non ci sarà pace immediata”. Il presidente russo sente Papa Leone XIV e dice: “Voglio la pace”

“La pace fra Ucraina e Russia non sarà immediata”. A dirlo è il presidente statunitense Donald Trump che, attraverso un post social pubblicato sul suo social Truth, fa sapere di aver parlato telefonicamente con il suo omologo russo Vladimir Putin.

“Ho appena finito di parlare al telefono con il presidente russo Vladimir Putin. La chiamata è durata circa un’ora e 15 minuti” scrive il tycoon, che prosegue: “Abbiamo discusso dell’attacco agli aerei russi da parte dell’Ucraina e di vari altri attacchi perpetrati da entrambe le parti”.

La pace non sarà immediata. The Donald infatti spiega: “È stata una buona conversazione, ma non una conversazione che porterà alla pace immediata”.

Putin risponderà agli attacchi ucraini. Trump afferma: “Il presidente Putin ha affermato, con molta fermezza, che dovrà rispondere al recente attacco agli aeroporti”.

Trump e Putin hanno parlato anche dell’Iran. “Abbiamo anche discusso dell’Iran e del fatto che il tempo stringe per la decisione iraniana in merito alle armi nucleari, che deve essere presa rapidamente! Ho detto al presidente Putin che l’Iran non può possedere un’arma nucleare e, su questo, credo che fossimo d’accordo. Il presidente Putin ha suggerito che parteciperà alle discussioni con l’Iran e che potrebbe, forse, essere d’aiuto per giungere a una rapida conclusione. A mio parere, l’Iran sta rallentando la sua decisione su questa questione molto importante e avremo bisogno di una risposta definitiva in tempi brevissimi!” scrive Donald Trump.

Dopo aver sentito Trump, Putin parla con Papa Leone XIV e dice: “Io voglio la pace”

Dopo aver sentito telefonicamente Trump, Putin ha poi parlato con Papa Leone XIV. Lo rende noto il Cremlino, citato dall’agenzia di stampa russa Interfax. Il presidente russo ha espresso apprezzamento per la telefonata avuta con il Papa. Ringraziandolo per la sua disponibilità ad aiutare a risolvere la crisi ucraina. Secondo quanto riferisce il Cremlino, citato da Interfax.

Nel colloquio con il Papa, Putin ha detto di voler la pace. Il presidente russo “ha confermato il suo interesse a raggiungere la pace in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici e ha sottolineato che per una risoluzione definitiva, equa e globale della crisi, è necessario eliminarne le cause profonde”. Lo fa sapere il Cremlino.

Il Cremlino sottolinea che “la conversazione è stata costruttiva, entrambe le parti hanno espresso l’intenzione di proseguire i contatti”.

di Mario Catania