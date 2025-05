Trump: “I magnati di Internet mi odiavano, ora mi baciano il culo” – IL VIDEO

Non è la prima volta che il presidente statunitense Donald Trump utilizza l’espressione “Mi baciano il culo” in un discorso pubblico. L’aveva già fatto, recentemente (lo scorso 9 aprile), parlando dei dazi (“Gli altri Paesi mi continuano a chiamare, ora mi baciano il culo” aveva detto in quell’occasione il tycoon).

Questa volta a essere presi di mira sono invece i magnati di Internet. The Donald – durante il suo intervento all’Università dell’Alabama, a Tuscaloosa – dice che prima (durante il suo primo mandato) lo odiavano e… “Ora mi baciano il culo”.

di Filippo Messina