Trump: “Non penso di ricandidarmi, sarebbe molto difficile”

A quasi 100 giorni dall’inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump fa marcia indietro: “Non penso a ricandidarmi, sarebbe molto difficile. Forse sto solo cercando di creare scompiglio”, ha dichiarato il presidente americano rispondendo alla rivista The Atlantic su un suo possibile terzo mandato.

Stando alle dichiarazioni del tycoon, dunque, una sua ricandidatura sarebbe molto difficile. Tanto che il presidente degli Stati Uniti fa sapere di non avere chiesto al dipartimento della Giustizia di “verificare la legalità” di una possibile candidatura per un terzo mandato alla Casa Bianca, nel 2028.

Intanto, però, il magazine The Atlantic fa notare come non sembrerebbe una cosa difficile da cui trarre profitto. Questo perché la Trump Organization ora vende cappellini e t-shirt con la scritta “Trump 2028”.



Chissà se le dichiarazioni di oggi non siano frutto della crescente opposizione che Donald Trump è costretto ad affrontare. Secondo un sondaggio di Washington Post-ABC News-Ipsos, l’indice di gradimento complessivo del presidente americano è sceso rispetto a due mesi fa. Ad oggi, infatti, solo il 39% degli americani adulti approva l’operato di The Donald e il modo con cui sta gestendo il suo mandato. Ben il 55%, invece, lo disapprova (di cui il 44% fortemente). Solo a febbraio, questi dati erano positivi per il 45% e negativi per il 53%.



Si tratta dell’indice di gradimento generale più basso di quello di qualsiasi altro presidente al traguardo dei 100 giorni del primo o del secondo mandato. Un primato che, certamente, Trump non gradisce. Paragonando lo stesso periodo con il mandato di Joe Biden, mentre per Trump l’approvazione raggiunge il 42%, per l’ex presidente democratico le percentuali raggiunsero il 52%. Come sottolinea il Washington Post, la maggior parte dei presidenti gode di una fase di giudizio positivo durante i primi mesi di mandato, per poi vedere il proprio indice di gradimento ridursi nel corso del primo anno, ma Trump potrebbe essere un’eccezione.



Di Matilde Testa