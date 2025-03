Trump: “Ottime possibilità che la guerra finisca. Ho chiesto a Putin di evitare un massacro delle truppe ucraine”. E Kiev smentisce il tycoon

“In questo momento, migliaia di truppe ucraine sono completamente circondate dall’esercito russo nella regione di Kursk, in una posizione molto difficile e vulnerabile. Ho chiesto con forza al presidente russo Vladimir Putin che le loro vite vengano risparmiate”. Queste le parole scritte dal presidente statunitense Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon prosegue: “Questo sarebbe un massacro orribile, uno come non si vedeva dalla seconda guerra mondiale. Dio li benedica tutti!”.

Trump aggiunge: “Abbiamo avuto delle discussioni molto buone e produttive ieri con Vladimir Putin. Ci sono ottime possibilità che questa orribile e sanguinosa guerra possa finalmente giungere al termine”.

Le dichiarazioni di Zelensky

Le condizioni poste da Mosca per il cessate il fuoco “complicano e ritardano” il negoziato. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky spiega: “Ora il mondo vede la Russia deliberatamente proporre condizioni che non fanno altro che complicare e ritardare tutto”. Questo “perché la Russia è l’unica entità che vuole che la guerra continui. E che la diplomazia fallisca” scrive il presidente ucraino che assicura che Kiev è pronta a una tregua.

Per Zelensky “la potenza dell’America può forzare” Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Putin, secondo il presidente ucraino, sta infatti “sabotando la diplomazia” con le condizioni che pone. Volodymyr Zelensky scrive su X che Putin “sta facendo tutto il possibile per sabotare la diplomazia, ponendo condizioni estremamente difficili e inaccettabili fin dall’inizio, anche prima di un cessate il fuoco”.

Kiev smentisce Trump

L’esercito ucraino respinge quanto affermato da Trump che parla di truppe di Kiev “circondate dai russi”. “Non c’è alcuna minaccia che le nostre unità vengano circondate” dichiara sui social lo stato maggiore in una dichiarazione sui social media. Che fa riferimento alla regione russa occidentale di Kursk.

di Mario Catania