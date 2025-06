Trump vieta i viaggi negli Usa da 12 Paesi, stop ai visti per gli stranieri ad Harvard

Afghanistan, Myanmare, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen: questi i 12 Paesi a cui Donald Trump ha imposto un divieto di ingresso negli Usa. A riferirlo in una nota è la stessa Casa Bianca, che annuncia l’entrata in vigore delle nuove disposizione del tycoon per il 9 giugno. Inoltre, il presidente americano ha anche deciso di limitare parzialmente l’ingresso dei cittadini di 7 Paesi: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. Le restrizioni, si sottolinea nella nota della Casa Bianca, si applicano sia ai migranti che ai non migranti.

La decisione arriverebbe dopo l’ultimo attacco antisemita a Boulder, in Colorado. Anche se l’Egitto, Paese d’origine dell’attentatore Soliman, non è tra i Paesi colpiti dal provvedimento.



«Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado, ha evidenziato gli estremi pericoli che l’ingresso di cittadini stranieri non adeguatamente controllati pone al nostro Paese», ha dichiarato Trump in un videomessaggio pubblicato sui social media.



Inoltre, il tycoon ha ordinato al dipartimento di Giustizia di aprire un’indagine sul «presunto insabbiamento dello stato di salute di Joe Biden». Subito è arrivata la replica dell’ex presidente Usa Biden. Il quale ha definito l’ordine dell’amministrazione del suo successore una mera distrazione «per far passare una legislazione disastrosa» che taglia programmi essenziali. «Siamo chiari: ho preso le decisioni durante la mia presidenza. Ho preso le decisioni sugli indulti, sugli ordini esecutivi, sulla legislazione e sui proclami. Qualsiasi insinuazione che non l’abbia fatto è ridicola e falsa», così Biden in una comunicazione all’Afp. Solo pochi giorni fa, lo stesso presidente americano aveva ricondiviso sul social americano ‘Truth’, un post cospirazionista secondo cui Joe Biden sarebbe un robot.

Non contento, Trump rincara la dose e annuncia anche di limitare l’ingresso di studenti stranieri all’università di Harvard: «Ho deciso – si legge in una nota – che è necessario limitare l’ingresso di cittadini stranieri che cercano di entrare negli Stati Uniti esclusivamente o principalmente per partecipare a un corso di studi presso Harvard o a un programma di scambio ospitato dall’università». Il presidente ha dato a Rubio il potere di revocare visti di studenti stranieri che studiano in quell’ateneo. Una decisione, stando alle dichiarazioni del presidente americano, legata al fatto che l’università rifiuta di condividere informazioni «su risapute attività illegali» commesse da studenti internazionali. L’ordine arriva nonostante un giudice federale si è espresso a favore degli studenti stranieri.

Infine fonti della Casa Bianca hanno riferito alla Cnn che la tanto attesa telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping potrebbe avvenire già nelle prossime ore.

Di Claudia Burgio