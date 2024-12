Ucciso in un attentato a Mosca il generale russo Kirillov. Kiev rivendica l’assassinio

Il generale Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, è stato ucciso in un attentato a Mosca. Lo riporta la Tass. Oltre all’ufficiale è morto anche il suo vice. A provocare il decesso è stata l’esplosione di un ordigno piazzato in un monopattino elettrico. L’attentato è avvenuto in viale Ryazansky, nel sud-est di Mosca.



Secondo una fonte investigativa, come riportato dalla Tass, sarebbero stati utilizzati 300 grammi di tritolo, gli artificieri hanno raccolto tutti gli elementi dal luogo dell’attentato e hanno ispezionato l’area per verificare che non ci fossero altri esplosivi. Secondo un residente della zona, l’esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 6:10 del mattino. Un’onda d’urto, causata dall’ordigno, ha mandato in frantumi le finestre dell’abitazione situata di fronte al luogo dell’esplosione.



I servizi di sicurezza ucraini hanno rivendicato la responsabilità dell’assassinio del generale russo Igor Kirillov: lo afferma una fonte dei servizi all’agenzia di stampa Afp.



Di Matilde Testa