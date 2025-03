Ucraina, Zelensky: “Pronti ad accordo su minerali, ma servono garanzie contro Putin”

L’Ucraina è “pronta a firmare l’accordo sui minerali”, ma continua a chiedere garanzie di sicurezza agli Stati Uniti. Lo ha ribadito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X pubblicato dopo essere atterrato a Londra di ritorno dal suo viaggio a Washington, dove ha incontrato Donald Trump.

“Un cessate il fuoco senza garanzie di sicurezza è pericoloso per l’Ucraina”, ha affermato. “Nessuno vuole la pace più di noi”, ha detto, ma “un cessate il fuoco non funzionerà con Putin. Ha rotto i cessate il fuoco 25 volte negli ultimi dieci anni. Una vera pace è l’unica soluzione”.

Zelensky ha ribadito di “non poter cambiare la posizione dell’Ucraina nei confronti della Russia”. “I russi ci stanno uccidendo. La Russia è il nemico e questa è la realtà che dobbiamo affrontare. L’Ucraina vuole la pace, ma deve essere una pace giusta e duratura. Per questo, dobbiamo essere forti al tavolo dei negoziati”, ha aggiunto.

Nel frattempo, gli Stati Uniti, l’Ucraina e l’Europa devono “rimanere uniti” per assicurare “una pace duratura”. È quanto ha detto Mark Rutte a Volodymyr Zelensky, secondo quanto riferito dallo stesso capo della Nato in un’intervista alla Bbc all’indomani dello scontro nello Studio Ovale tra il presidente ucraino e Donald Trump. “Ora ho parlato due volte al telefono con Zelensky, gli ho detto che dobbiamo rimanere uniti, gli Stati Uniti, l’Ucraina e l’Europa per garantire a Kiev una pace duratura” ha detto Rutte.