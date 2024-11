Usa: arrestato un uomo nel Michigan per minacce a Trump. Falso allarme bomba, evacuato e riaperto seggio in Georgia

Un uomo di 25 anni è stato arrestato nel Michigan con l’accusa di aver minacciato di commettere un attacco violento se l’ex presidente Donald Trump vincesse le elezioni. I procuratori affermano che Isaac Sissel, che comparirà per la prima volta in tribunale federale questo pomeriggio, ha inviato una minaccia al National Threat Operations Center dell’FBI in West Virginia.

“Porterò avanti un attacco contro la sporcizia cristiana conservatrice nel caso in cui Trump vinca le elezioni”, ha scritto l’uomo. “Ho un ar15 rubato e un bersaglio che mi rifiuto di nominare, così posso continuare a farla franca con i miei piani. Senza una vittima specifica o la capacità di trovare il posto in cui ho nascosto la pistola, non c’è niente che l’Fbi possa fare finché non avrò completato l’attacco”.

Un seggio elettorale nella contea di Gwinnett, in Georgia, è stato evacuato oggi per circa un’ora a causa di un allarme bomba. Il Mountain Park Aquatic Center, che ospita due dei 156 distretti della contea, è stato evacuato alle 12,44 ora locale. “Dopo aver parlato con i dipendenti e gli scrutatori non è stata rilevata alcuna attività sospetta e il luogo è stato riaperto”, hanno dichiarato alla Cnn i funzionari della polizia.

Campagna di Trump nega a giornalisti accesso a veglia elettorale

Ai giornalisti di numerose testate è stato negato l’accesso all’evento di veglia elettorale dell’ex presidente Donald Trump a West Palm Beach, in Florida, come ritorsione per la loro copertura “risibile” della campagna elettorale del candidato repubblicano alla Casa Bianca. I giornalisti di Politico, Axios, Puck, Voice of America e Mother Jones sono tra coloro a cui sono state negate le credenziali. Ad alcuni, come Politico, era stato precedentemente concesso l’accesso all’evento di stasera, ma in seguito sono state ritirate le credenziali.

Anche la corrispondente politica di Puck, Tara Palmeri, avrebbe dovuto trasmettere dall’evento come parte dello speciale elettorale di Amazon condotto da Brian Williams. Ma quando Palmeri ha pubblicato un pezzo sull'”ansia” all’interno della campagna di Trump, le sue credenziali sono state negate. “So che vi avevo detto che avrei seguito la festa per la notte delle elezioni di Trump da Palm Beach, ma a quanto pare ho fatto incazzare il responsabile della campagna di Trump con i miei reportage e hanno deciso di negare le mie credenziali”, ha detto Palmeri nel podcast “Somebody’s Gotta Win”.