Von der Leyen: “È finito il tempo dell’illusione. È il momento dell’Europa, saremo all’altezza”

“È ora di costruire un’Unione Europea della difesa che garantisca la pace nel nostro continente attraverso l’unità e la forza. Questo è il momento dell’Europa. E l’Europa sarà all’altezza”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles.

“Vorremmo tutti – continua – vivere in tempi più pacifici. Ma sono convinta che, se scateniamo il nostro potere industriale, possiamo ripristinare la deterrenza contro coloro che cercano di farci del male”. Per la presidente, il piano ReArmEu “avrà anche ricadute positive per la nostra economia e la nostra competitività. Saranno necessarie nuove fabbriche e linee di produzione, che creeranno buoni posti di lavoro proprio qui in Europa”.

Per von der Leyen, “l’impulso agli investimenti si farà sentire ben oltre il settore della difesa, dall’acciaio allo spazio, dalle grandi aziende di trasporto alle innovative start-up di intelligenza artificiale. Insieme, abbiamo le dimensioni per scoraggiare qualsiasi paese ostile. Abbiamo il potere economico. E ora, finalmente, abbiamo anche la volontà politica”, conclude.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen cita il fondatore della Democrazia Cristiana Alcide De Gasperi, per perorare davanti agli eurodeputati a Strasburgo la causa del riarmo dell’Europa, di fronte al rinato imperialismo russo.

“Alcide de Gasperi disse – ricorda von der Leyen, che ha presentato il piano ReArm Eu la settimana scorsa – ‘Non abbiamo bisogno solo della pace tra noi, ma di costruire una difesa comune. Non si tratta di minacciare o conquistare, ma di scoraggiare qualsiasi attacco dall’esterno, mosso dall’odio contro un’Europa unita. Questo è il compito della nostra generazione'”.

Solo qualche giorno fa, von der Leyen aveva dichiarato che “L’Europa è in pericolo”, affermando che “è un momento spartiacque per l’Europa. È anche un momento spartiacque per l’Ucraina. L’Europa affronta un pericolo chiaro e presente. E quindi l’Europa deve essere in grado di proteggersi, di difendersi, così come dobbiamo mettere l’Ucraina in una posizione per proteggersi e spingere per una pace duratura e giusta. Vogliamo una forza pacifica, ed è per questo che oggi presento ai leader il piano di ReArm Europe“.

Von der Leyen su Putin

“Tutta l’Europa e la sicurezza dell’intero continente. Vladimir Putin ha dimostrato più e più volte di essere un vicino ostile. Non ci si può fidare di lui, può solo essere scoraggiato. E sappiamo che il complesso militare russo sta superando il nostro. Se consideriamo la spesa militare in termini reali, il Cremlino sta spendendo più di tutta l’Europa messa insieme. La produzione europea è ancora di un ordine di grandezza inferiore. E al di là delle capacità tradizionali, la gamma di minacce che affrontiamo si sta ampliando di giorno in giorno. Il Parlamento Europeo ha sostenuto per anni che l’Europa deve fare di più. E aveva assolutamente ragione. In quest’epoca più pericolosa, l’Europa deve aumentare” i suoi sforzi nella difesa.

