Von der Leyen: “L’Europa è in pericolo”

“L’Europa è in pericolo”. Sono le parole pronunciate da Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea, nel corso del suo punto stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, afferma: “È un momento spartiacque per l’Europa. È anche un momento spartiacque per l’Ucraina. L’Europa affronta un pericolo chiaro e presente. E quindi l’Europa deve essere in grado di proteggersi, di difendersi, così come dobbiamo mettere l’Ucraina in una posizione per proteggersi e spingere per una pace duratura e giusta. Vogliamo una forza pacifica, ed è per questo che oggi presento ai leader il piano di ReArm Europe“. Rearm Europe – lo ricordiamo – è un piano da 800 miliardi per la difesa europea. Necessario poiché, come spiegato da von der Leyen lo scorso 4 marzo (giorno della presentazione del piano) “la sicurezza è minacciata”.

“L’Europa – dichiara la presidente della Commissione europea al pre-vertice dei popolari a Bruxelles – deve essere messa nelle condizioni di difendersi e proteggersi e dobbiamo mettere anche l’Ucraina nelle condizioni di difendersi e far pressione per una pace giusta e duratura”.

“Per questo presenterò oggi ai leader del Consiglio il piano ReArm Europe, un piano che prevede 800 miliardi di euro per equipaggiamento militare, da più spazio fiscale ai Paesi per le spese militari e da la possibilità di acquisti comuni a livello europeo. E soprattutto è un piano che aiuterà l’Ucraina perché gli stati potranno investire nell’industria della difesa Ucraina o potranno procurarsi equipaggiamenti militari e darli all’Ucraina. È un grande passo avanti necessario in questi tempi straordinari” conclude von der Leyen.

Le dichiarazioni di Ursula von der Leyen arrivano il giorno dopo le dure parole di Emmanuel Macron riguardanti la Russia (“Chi può credere che la Russia si fermerà all’Ucraina?”) e “il dibattito strategico” sulla dissuasione nucleare e “sulla protezione” degli alleati europei.

di Mario Catania