Zuckerberg e il fuck al mito del checking

Non siamo Mike Bongiorno ma per una volta vogliamo giocare a “Parole d’oro”. Nel senso d’indovinare una frase da completare e chi l’ha detta. La frase: «Lavoreremo col presidente Trump per respingere i governi di tutto il mondo che se la prendono con le società americane e premono per una censura maggiore». Chi l’ha pronunciata? Il patron di X Elon Musk? Macché, risposta errata. Sono parole del ceo di Meta (e quindi patron di Facebook) Mark Zuckerberg, che ha annunciato lo stop al fact checking accusando – fra le altre cose – l’Europa di avere «un sempre crescente numero di leggi che istituzionalizzano la censura e rendono più difficile realizzare qualsiasi innovazione lì».

Zuckerberg non si è fermato a questo e ha pure accusato l’amministrazione Biden di pressioni per la censura. Queste sue parole han suscitato l’entusiasmo di Elon Musk, schierato da tempo con Trump, il che era prevedibile. Stimolano però anche un dubbio inquietante. Anzi, due. Il primo è facile: negli Usa è cambiato chi comanda, Biden saluterà e arriverà Trump. Ma perché le convinzioni di un arcimiliardario devono cambiare seguendo i mutamenti del potere? Neppure la ricchezza è sufficiente a farsi sentire liberi? O i like dello spirito dei tempi valgon più degli arcimiliardi?

Mark si faccia una domanda e si dia una risposta, direbbe Gigi Marzullo. Altro dubbio: Zuckerberg che diventa trumpiano svela la fragilità dei sinceri democratici. Più che democratici, equivicini. Al potere.

Di Jean Valjen