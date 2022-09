Elodie, perché è lei la vera regina di questo Festival di Venezia

Al Festival di Venezia si respira un’atmosfera così magica che basta veramente poco per riuscire a sognare ad occhi aperti. Tanto che anche per Elodie questa esperienza sarà apparsa come un film in slow motion.



La cantante è apparsa visibilmente emozionata, anche nelle storie pubblicate dall’account Instagram de ‘labiennale’.

Eppure, di questo “imbarazzo” e del sentirsi “in difetto” perché ‘proveniente’ dai borghi dimenticati di Roma, lei ne ha parlato spesso. Un modo per esorcizzare quei demoni del passato che sembrano non abbandonare mai chi riesce a trovare la strada per cambiare letteralmente la propria vita. Perché trovare la forza di sognare nonostante le difficoltà, quando la povertà vuole convincerti che “tu non vali abbastanza, tu non meriti di splendere”, non è facile.



Una ferita profonda che si è trasformata in un grande insegnamento, tanto da diventare il cuore del monologo di Elodie al Festival di Sanremo 2021. Brividi.

Tra i vari passaggi la cantante aveva raccontato “Non avevo l’acqua calda e non arrivavo alla fine del mese, ma non ho mai smesso di sognare. Spesso non mi sono sentita all’altezza”.



Con quel monologo non ha solo dimostrato di essere una persona nobile ma è stata soprattutto un esempio e speranza per tutte quelle ragazze e quei ragazzi che ancora oggi in Italia vivono in uno stato di povertà assoluta. E la sua presenza al Festival di Venezia è solo una conferma che i sogni possono diventare realtà, anche per chi vive difficoltà tali da dimenticare cosa significhi vivere serenamente. Quelli sì meriterebbero una laurea ad honorem.

Quel che è certo è che nessuno dovrebbe sentirsi intimorito dal proprio background, né tanto meno convincersi che la povertà sia una colpa. È come decidi reagire a fare la differenza.



Bisognerà attendere il 22 settembre per l’uscita nelle sale di “Ti mangio il cuore”, il nuovo film di Pippo Mezzapesca, con protagonista Elodie e Francesco Patanè, in concorso per la sezione Orizzonti al 79° Festival di Venezia, ma il trailer promette già bene.

Film girato in bianco e nero e ambientato in Puglia, racconta la cruda realtà della logica della faida, che condiziona intere famiglie e intere generazioni.

Cara Elodie, goditi questi giorni meravigliosi perché te lo meriti!

Di Claudia Burgio