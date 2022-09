Venezia apre la Mostra dei grandi numeri

La 79esima Mostra di Venezia arriva come una boccata d’ossigeno in grado di regalare un po’ di quella leggerezza e magia tipiche del cinema e anche quest’anno gli inviati de “La Ragione” ne racconteranno dal Lido i retroscena e le emozioni.

Dopo il grande successo registrato in Sardegna, il ciclo “Voci e Storie” si sposta nella cornice della laguna. Presso lo Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo il direttore Fulvio Giuliani intervisterà big dello sport come Carolina Kostner (domenica 4 alle 11) o l’oro europeo nei 10mila metri Yeman Crippa (giovedì 8 alle 13.30) dopo aver ospitato lo scorso anno l’uomo più veloce al mondo, Marcell Jacobs, e Massimo Stano, anche lui oro a Tokyo 2020.

A parlare di cinema (venerdì 2 alle 18.30) sarà invece il professor Gianni Canova, rettore dell’Università Iulm e uno dei massimi esperti in materia in Italia mentre mercoledì 7 alle 19.30 il critico Fabio Santini, accompagnato da flauto e chitarra, ricorderà la figura insostituibile di Ennio Morricone. Ma non si può parlare di Festival senza menzionare il fashion system: sabato alle 18.30 si terrà l’evento a invito “Cruciani. Il cinema e la moda” per ripercorrere i fasti degli anni presenti e passati.

A dare il via ufficiale alla dieci giorni della Mostra, ieri vi è stata la consegna del Leone d’Oro alla carriera all’attrice francese Catherine Deneuve; madrina di questa edizione la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, presidente della giuria invece la star americana Julianne Moore. Un palcoscenico tutto al femminile.

Di Ilaria Cuzzolin