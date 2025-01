7 motivi per cui la TGL ha rivoluzionato il mondo del golf

7 motivi per cui la TGL (Tomorrow’s Golf League) ha letteralmente rivoluzionato il mondo del golf. Ma che cos’è? E perché la tecnologia è fondamentale in questa rivoluzione?

Solitamente quando si pensa al golf si pensa – oltre che erroneamente a uno sport noioso o per soli ricchi (spoiler, non è così) – a uno sport dove bisogna percorrere km e km in lungo e in largo per recuperare la pallina. Le partite della TGL invece si giocano… al chiuso, al coperto, al SoFi Center: un’arena virtuale ad altissima tecnologia. E i golfisti tirano la pallina contro uno schermo super tecnologico.

Virtualità e realtà sono strettamente interconnesse fra loro.

di Filippo Messina

Credits video: TGL