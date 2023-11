Ai Campi Flegrei si trattiene il respiro, parla il sindaco di Bacoli

Allerta arancione, anzi no. Da settimane ai Campi Flegrei si trattiene il respiro per l’ escalation del fenomeno bradisismico e ancor più per il recente annuncio del ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, sulla potenziale allerta arancione qualora le scosse dovessero crescere d’intensità: in tal caso nessuno potrebbe accedere all’area flegrea, con conseguenze drammatiche su una zona che vive di turismo.

Per martedì prossimo sono stati convocati al Ministero i sindaci dei Campi Flegrei. La tensione è alta sebbene la Commissione Grandi rischi abbia ribadito la linea gialla, allentando così la minaccia dell’accelerazione delle scosse bradisismiche paventata dal ministro Musumeci. «Avevamo già chiesto al Ministero un incontro per la definizione della nuova zonizzazione sismica dell’area e per definire al meglio gli aspetti della conversione in legge del decreto Campi Flegrei (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre, ndr.)» ci racconta Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli (uno dei Comuni più interessati dal bradisismo). «Sarà l’occasione di confrontarci, perché certe dichiarazioni vanno concordate. Deve esserci una linea comune, soprattutto se l’Osservatorio Vesuviano indica che non c’è al momento il pericolo arancione. Siamo i sindaci, non possiamo essere informati soltanto a cose fatte. Ricordiamo a Musumeci che entro la fine di novembre abbiamo bisogno di vigili del fuoco e di personale tecnico-amministrativo. Diamo atto al governo dell’impegno sui Campi Flegrei, ora però si passi concretamente ai fatti». Il sindaco di Bacoli invita il governo a «riflettere sul supporto economico di un’area a vocazione turistica e con i visitatori suggestionati dai pericoli di un territorio insicuro. Da mesi ripeto che, se non si affronta il tema dell’economia territoriale, si scapperà dai Campi Flegrei non per il bradisismo ma per la crisi economico-sociale di una zona vocata alla valorizzazione del tessuto archeologico».