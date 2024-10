I migranti in Albania e la giurisdizione italiana. Le parole del direttore Fulvio Giuliani, ospite a Mattino Cinque

La gestione sciagurata a livello europeo dell’immigrazione. Riguardo l’arrivo dei migranti in Albania, “il punto è molto semplice: non c’è nulla di disumano in ciò che abbiamo visto in Albania. C’è molto di disumano in quello che vediamo regolarmente in Italia”. Lo ha detto il direttore Fulvio Giuliani ieri, ospite a Mattino Cinque (su Canale 5). Una situazione, quella italo-albanese, che sta provocando tantissime polemiche e discussioni.

“Vorrei andare oltre – spiega il direttore – provare a trovare uno spiraglio alla soluzione del problema perché francamente la visione da destra o da sinistra non approda a niente”.

“Il vero punto debole della soluzione albanese? La giurisdizione italiana” sottolinea il direttore Fulvio Giuliani.