Achille Lauro: “A Sanremo sono sempre stato autentico”

Achille Lauro, tra i favoriti dei bookmaker per l’imminente Festival di Sanremo 2025, è pronto a giocarsi le sue carte con “Incoscienti giovani”, un brano che ci racconta così: “Ho scritto le prime parole al pianoforte un paio di anni fa e ho subito capito che era qualcosa di forte. Non ho la presunzione di piacere a tutti, ma credo che si rifaccia ai grandi cantautori. Si ispira alla mia storia, perché penso che sia più facile rubare dalla realtà che inventare qualcosa. Parla di giovani cresciuti ai bordi del Raccordo, una dedica a chi è cresciuto come me e con me”.

Un ritorno a Sanremo che è l’occasione per ricordare quanto già vissuto su quel palco: “Quel battesimo a Sanremo mi ha rovinato la carriera (ride). Quello che ho fatto a Sanremo in questi anni è stato autentico, ero veramente io. Ho letto tante volte che sarei un prodotto di marketing, che mi avrebbero cucito addosso un personaggio, ma la realtà è diversa. Tutto nasceva da notti insonni di lavoro, idee creative, dalla reinterpretazione dell’iconografia cristiana. Non l’ho certo inventata io: artisti come Madonna, Bowie, fotografi come David LaChapelle l’hanno già affrontata e reinterpretata. Alla fine, l’iconografia cristiana è forse la cosa più popolare, più pop, più mainstream e culturalmente vicina a noi di sempre. Poteva sembrare offensivo per alcuni, ma dietro c’era una vera e propria performance artistica, realizzata con massimo rispetto, fascino e con un’educazione che mi è stata impartita”

Per la serata cover, Lauro duetterà con Elodie su due brani storici, “A mano a mano” di Cocciante e “Folle città” di Loredana Bertè: “Omaggeremo Roma. Da anni volevo duettare con Elodie. Lei non è solo una cantante, è un’artista che vive quello che dice”. E a chi gli chiedeva un commento sulla vicenda Ferragnez, Lauro ha risposto: “In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti. Non seguo e non mi piace il gossip. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”.

Nel 2025, oltre a un tour nei palazzetti sarà la volta di due date al Circo Massimo, un traguardo storico per lui che significa molto: “Il Circo Massimo per me è un grandissimo sogno, è un traguardo potermi esibire nella città in cui sono cresciuto. Questo è un punto di arrivo incredibile e credo che le mie canzoni lì avranno il posto che meritano. Da qui inizieremo un grande percorso live con le nuove canzoni e il nuovo album che spero porti presto a un vero tour negli stadi in Italia. È quello che dobbiamo fare e spero anche in fretta…”

Gli eventi al Circo Massimo di Roma sono organizzati da Friends & Partners e The Base, in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. I biglietti sono disponibili dalle 14 di oggi 5 febbraio sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

E riguardo alla Fondazione “Ragazzi Madre”, Lauro ha raccontato di essersi Ispirato dall’esempio di sua madre – figura fondamentale nella sua crescita – per un progetto che mira a supportare i ragazzi in difficoltà attraverso iniziative e collaborazioni con enti locali: “Faccio tante cose con la mia squadra e con la mia famiglia, soprattutto con mia madre, che mi ha educato così. Lei ha sempre avuto un forte impegno nel sociale, e questo valore mi è stato trasmesso. Nella mia vita privata dedico tutto il tempo libero – anzi, a dire il vero non ho tempo libero – a creare progetti. Il tempo restante lo impiego in iniziative come queste: ospedali, case famiglia, ragazzi che hanno bisogno di supporto, anche solo di una presenza concreta. Ci sono realtà invisibili in cui bastano anche quattro o cinque ore per regalare tanto a questi ragazzi. Per quanto poco possa fare, cerco di organizzare eventi come spettacoli di clown, X-Factor in corsia e tante altre iniziative belle, perché credo sia giusto restituire qualcosa”

di Federico Arduini