CCCP e l’ultima chiamata: “Tutto ha una fine. Non siamo servi del pubblico”

La notizia è di quelle importanti: quest’estate i CCCP – Fedeli alla linea – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur – torneranno sui palchi dei principali festival italiani per un’ultima chiamata. Durante la conferenza stampa di questa mattina, tenutasi all’Arci Bellezza di Milano, i quattro CCCP hanno spiegato a una platea gremita di giornalisti le ragioni di questo ultimo atto.

“La vita è solo un istante, e io sono stato il più sorpreso, l’ultimo a rendermene conto”, ha raccontato Lindo Ferretti. “Tutto è iniziato con la mostra FELICITAZIONI!: ero convinto che quello sarebbe stato il nostro ultimo spettacolo. Noi, al Teatro Valli, abbiamo scoperto di essere ancora vivi; a Berlino, durante il concerto, è stato il pubblico a scoprirlo. In mezzo a tutto questo, ho avuto un infarto. Quando Massimo lo ha saputo, poco dopo ci è stato male anche lui. La mia vita è stata soddisfacente, ma tutto ha una fine. È una questione di dignità: ogni cosa deve concludersi, ma serve una cerimonia. A Zamboni ho detto: se muoio sul palco è una figata, ma non fate cose patetiche, ricordatevi che siete i CCCP. E Massimo, l’ateo infame, mi ha risposto: sono buoni tutti a morire, più difficile è risorgere. È cominciata tra le rovine di Roma e finisce tra quelle di Taormina”.

Ferretti ha poi aggiunto: “Ci sono certe canzoni dei CCCP che hanno lo stesso effetto delle preghiere. Per una serie infinita di concause, siamo riusciti a toccare il cuore della gente con la poesia. Siamo stati i bardi di una generazione, mettendo insieme parole e musica: le mie parole, le chitarre di Zamboni… Ma col tempo tutto questo è diventato qualcosa di più, una sorta di preghiera, qualcosa che non posso nemmeno toccare. Il pubblico nuovo ci ha dato un’energia incredibile, possiamo consolarlo per un periodo, ma poi è giusto che ognuno vada per la propria strada”.

Zamboni ha ribadito: “Non abbiamo composto canzoni nuove. Non è una storia da rilanciare nel futuro, ma si fissa una volta per tutte nel tempo. I CCCP continueranno a esistere anche in nostra assenza”.

E tra la sorpresa di aver ritrovato il proprio pubblico, di averci trovato dentro tantissimi giovani, c’è anche un pensiero per chi ha sempre qualcosa da ridire. “Se il pubblico dei CCCP ha problemi con i CCCP di oggi, cazzi loro, troveranno il modo di risolverlo. Noi non siamo servi del pubblico, al massimo possiamo arrivare a una sana scissione. Siamo padroni della nostra storia e non inclini a compromessi”.

Il tour, ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, prenderà il via il 30 giugno da ROMA.

Di seguito le date di “CCCP – ultima chiamata”:

30 giugno – ROMA – Circo Massimo

3 luglio – LEGNANO (MILANO) – Castello di Legnano

8 luglio – NAPOLI – Ex Base Nato

12 luglio – BARI – Fiera del Levante, nell’ambito del Locus Festival

18 luglio – PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) – Villa Contarini

24 luglio – RIMINI – Piazzale Federico Fellini

30 luglio – TAORMINA – Teatro Antico di Taormina

Nel frattempo, il 28 marzo uscirà in audio e video “Gran Gala Punkettone“, lo spettacolo di parole e musica che ha segnato il loro grande ritorno. L’anteprima nazionale è prevista per il 21 marzo al Teatro Valli di Reggio Emilia, con la presenza della band. Il “Gran Gala Punkettone” ha avuto luogo il 21 e 22 ottobre 2023, quasi 34 anni dopo gli ultimi concerti della band. Sul palco del Teatro Valli, i CCCP hanno celebrato la loro storia in occasione dell’inaugurazione di “FELICITAZIONI!“, la mostra ai Chiostri di San Pietro che ha attirato oltre 45mila visitatori. L’evento, attesissimo dai fan, ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti, confermando il profondo legame della band con il proprio pubblico.

Lo spettacolo di parole e musica di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur che ha visto la partecipazione sul palco anche di Daria Bignardi, Alba Solaro e Andrea Scanzi, con la regia di Fabio Cherstich, verrà reso disponibile in diversi formati: CD + DVD, LP + DVD, BOX CD + LP + DVD con booklet di 16 pagine con foto della serata.

