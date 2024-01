La mia vita a incollare figurine, parla Gianni Bellini

Oltre tre milioni di figurine curate come fossero bicchieri di cristallo pregiato, 800mila delle quali incollate sugli album (che sono oltre 4mila). Ma l’inventario è tuttora in corso, per completarlo ci vorranno anni. Gianni Bellini è riconosciuto come il più grande collezionista al mondo di figurine calcistiche. Ha 60 anni e da 40 raccoglie albi del periodo dal 1970 a oggi. Un’attività a cui fino a qualche anno fa dedicava quattro o cinque ore al giorno ma che – ora che è in pensione – gli assorbe fino a dieci ore fra incollamento e aggiornamento dell’inventario. È una storia di fatica, cura del dettaglio e passione quella che ha portato Bellini – originario di San Felice sul Panaro (Modena) – a organizzare mostre in Italia e soprattutto all’estero.