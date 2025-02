Un manifesto per la mia terra, parla Rocco Hunt

Un brano per rendere omaggio alla sua terra ma anche un nuovo capitolo della sua carriera musicale. A nove anni di distanza dal nono posto con “Wake Up”, Rocco Hunt – all’anagrafe Rocco Pagliarulo – è tornato al Festival di Sanremo con “Mille vote ancora”, una canzone che unisce urban e melodia, ma anche lingua italiana e napoletana, confermando ancora una volta la sua capacità di raccontare storie personali e collettive con un linguaggio diretto ma poetico. «Per me salire sul palco del teatro Ariston è sempre un onore e una responsabilità. Torno dopo nove anni, cresciuto, con qualche anno di esperienza nel campo musicale e in quello personale, torno da genitore di un bambino di otto anni e con una visione della vita più matura» ci racconta il trentunenne: «Torno con un brano per me importante, che racconta la mia storia, la nostalgia di un ragazzo che rimpiange gli amici, il quartiere, quello che ha lasciato. È sicuramente l’inizio di un nuovo capitolo artistico».

Nato a Salerno ma anima della Campania, Rocco Hunt celebra il legame con la sua terra senza nascondere le criticità sotto il tappeto: «È un legame importantissimo. Questo è un momento storico difficile per la mia terra. Troppi ragazzi hanno perso la vita per delle banalità». Bisogna deporre le armi e celebrare il valore della vita, un messaggio diretto anche alle istituzioni e alle famiglie: «Non si può morire per un’occhiata storta o una scarpa sporcata, questa guerra deve finire. Lo dico nella mia canzone, da fratello maggiore e in questi mesi sono anche stato nelle scuole per sensibilizzare su questo tema». “Mille vote ancora” è una sorta di sequel di “Nu juorno buono”, brano premiato al Festival di Sanremo del 2014 nella categoria “Nuove proposte” e che ha tracciato un solco nella scena rap italiana, ma attenzione a farsi ingannare dalla melodia ammaliante: ‭«Questa canzone dice qualcosa ed io ho sempre usato l’amplificatore del festival per parlare di denuncia sociale. C’è la mia vita e quella di una generazione intera».

Il legame con la sua terra lo ritroviamo anche nella scelta per la serata di venerdì dedicata alle cover: Rocco Hunt si esibirà insieme al collega rapper Clementino omaggiando Pino Daniele con il brano “Yes I know my way”. «La scelta del brano è stata naturale» confessa il giovane: ‭«Nell’ultimo concerto di Pino, ci ha invitati per interpretare quella canzone. L’ultima volta che l’ha cantata è stata con noi. Toccheremo il brano con umiltà portando la nostra chiave hip hop». A proposito del suo rapporto con Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio del 2015, Rocco Hunt ha rivelato un aneddoto emozionante: ‭«Lui mi disse una cosa: “Guaglio’, non ti perdere perché tu sai scrivere”. Spero possa essere orgoglioso di me».

Il 2025 di Rocco Hunt non sarà legato solo al Festival di Sanremo. L’artista ha infatti annunciato due eventi live: l’11 settembre nella maestosa Reggia di Caserta e il 6 ottobre sul grande palco dell’Unipol Forum di Milano.

di Massimo Balsamo