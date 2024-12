Il direttore Fulvio Giuliani a Mattino5: il caro affitti a Milano

Anche la casa è diventata un lusso per pochi? A Milano si affittano monolocali di 14 metri quadri a… 750 euro al mese. Ma se Milano, per un eccesso di costo della vita, non sarà più in grado di accogliere i migliori cervelli provenienti da tutta Italia e dall’estero, avremo un grosso problema.

E fra sfratti e occupazioni, la soluzione non può essere l’illegalità.

Le parole del direttore Fulvio Giuliani, ospite questa mattina nel programma Mattino5 condotto da Francesco Vecchi, sul caro affitti.