Immigrati e giovani studino il futuro, parla Billari

Tanto per cominciare, studiamo poco: «Il tasso di laureati è appena del 30%, ce la giochiamo con la Romania. L’Italia spreca molti giovani, spesso di origine straniera. Ne abbiamo pochi e anche poco preparati e tutti i test ci vedono in fondo alla classifica. Faccio un esempio lontano: la Corea del Sud ha problemi demografici simili ma il 70% dei laureati». Nel mondo ultra competitivo di oggi se non ci prepareremo andremo fuori gioco e Francesco Billari non ha dubbi: «Tutti dovrebbero essere più preparati, adulti compresi. Non possiamo permetterci i Neet, bisogna includere i giovani che hanno perso le speranze e le donne, senza dimenticare la bassa partecipazione degli uomini. Se ne parla poco ma abbiamo anche il più basso tasso di occupazione maschile in Europa». Per lui l’immigrazione è una straordinaria opportunità: «Gli Stati Uniti sono cresciuti nella diversità più totale perché la diversità è ricchezza. Non abbiamo realizzato che la scuola doveva cambiare con il cambiamento demografico e invece abbiamo incoraggiato la polarizzazione: classi con troppi figli di immigrati o con troppi italiani. Con il 15% di nati con entrambi genitori stranieri la scuola non può non cambiare. Anche nei suoi tempi: serve l’accorciamento delle vacanze estive. Lasciamo indietro dei potenziali talenti: lo vediamo bene nello sport, lo potremmo vedere in altri campi».