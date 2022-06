L’adesione dell’Ucraina all’Ue, la spiegazione di Antonio Parenti

Intervista ad Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. La visita di Draghi, Macron e Scholz sono a Kiev arriva a pochi giorni dalla discussione dell’ammissione della candidatura dell’Ucraina a membro dell’Ue: quali sono le tappe del processo e quali gli ostacoli. “Oltre a essere un processo che normalmente richiede molto tempo (diversi anni), non è detto che l’Ucraina possa giovarne da un punto di vista economico, nell’immediato e causa delle conseguenze della guerra. Per questo la strada ‘politica’ indicata dalla Francia potrebbe essere una soluzione transitoria percorribile” spiega Parenti.