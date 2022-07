Intervista a Monica D’Ascenzo, autrice insieme a Gaia Brunelli di “Le ragazze dell’Europa”.

Oggi le azzurre del calcio tornano in campo per gli Europei contro l’Islanda: chi sono, quali risultati aspettarsi, ma soprattutto che valore ha il calcio femminile oggi che la Nazionale maggiore è fuori dal Mondiale? Perché ci sono ancora così tanti limiti per le calciatrici, diventate professioniste da poco