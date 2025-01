Ramy Elgaml, la violenza e la politica. “Non usate mio figlio come scusa” aveva detto il padre del giovane

La vicenda Ramy, giovane morto durante un inseguimento dei carabinieri a Corvetto (Milano), ha scosso la politica italiana (e non solo): tante le proteste e tanta, purtroppo, la violenza dopo l’accaduto. Il papà di Ramy lo aveva detto più volte: “Non usate mio figlio come scusa” ma spesso questo appello non è stato ascoltato. E la violenza è arrivata indipendentemente dalla vicenda di Ramy.

Torna la rubrica de La Ragione “Emoticon – opinioni a confronto”, a cura di Andrea Pamparana. Oggi parliamo di Ramy Elgaml, delle parole del papà del giovane, della violenza e della politica.