Scuola e merito

L’incubo di un genitore povero è pensare che anche i figli lo saranno per colpa sua. Servono scuole formative, selettive, meritocratiche, in grado di far valere le capacità dei singoli, scalzando così le posizioni di chi è agiato e protetto per condizione sociale – giovando così alla ricchezza e alla civiltà di un Paese.

Il commento del direttore Davide Giacalone. Da Coffee break del 20 gennaio 2024

