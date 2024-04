25 aprile, Mattarella “Senza memoria non c’è futuro”

25 Aprile 2024

​ CIVITELLA VAL DI CHIANA (AREZZO) (ITALPRESS) – “Occorre – oggi e in futuro – far memoria di quelle stragi e di quelle vittime e sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. Senza memoria, non c’è futuro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione della festa della liberazione a Civitella Val di Chiana.(ITALPRESS).

fonte: quirinale