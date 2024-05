Patto delle Aci, Urso “Fare sistema tra i comuni del territorio”

4 Maggio 2024

​ ACIREALE (ITALPRESS) – “Fare sistema tra i comuni del territorio come hanno saputo fare i sindaci e le amministrazioni del Patto delle Aci che ho avuto cura di finanziarie con gli strumenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ‘proprio per portarlo a modello della piena collaborazione che le amministrazioni devono sviluppare per realizzare una vera e significativa strategia per lo sviluppo del territorio”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione del decreto di finanziamento del Patto delle Aci.

