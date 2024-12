Mattarella incontra i Reali di Spagna al Quirinale

11 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il re Felipe VI e la regina Letizia di Spagna, in visita di Stato in Italia. Il presidente Mattarella ha accolto Felipe VI con gli onori militari nel Cortile d’onore del Palazzo del Quirinale. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni ufficiali nella Sala del Bronzino, il capo dello Stato e il re hanno avuto un colloquio.

sat/gtr

(Fonte video: Quirinale)