A Palermo la mostra sul genio di Picasso

11 Dicembre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Celebrating Picasso. Capolavori dal Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster” è il titolo della mostra dedicata a uno dei massimi artisti del XX secolo e tra i più grandi di tutti i tempi, aperta al pubblico dal 12 dicembre al 4 maggio al Palazzo Reale di Palermo. L’esposizione è organizzata dalla Fondazione Federico II, grazie principalmente alla collaborazione con il Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster.

