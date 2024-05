A Forlì la mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”

9 Maggio 2024

​ FORLÌ (ITALPRESS) – La Mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”, ospitata al Museo Civico San Domenico Forlì dal 24 Febbraio al 30 Giugno 2024, ricostruisce il profondo impatto dell’arte storica italiana sul movimento preraffaellita britannico tra gli anni Quaranta dell’Ottocento e gli anni Venti del Novecento.

Ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, grazie alla Main Partnership di Intesa Sanpaolo, la banca guidata dal consigliere delegato e CEO Carlo Messina, l’esposizione e le sale del Museo Civico San Domenico ospitano oltre 300 opere appartenenti a molteplici correnti artistiche, tra cui dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli. “Intesa Sanpaolo sostiene con molta convinzione le mostre che ogni anno vengono presentate al Museo Civico San Domenico Forlì, perchè ogni volta c’è un’idea che permette di affrontare un movimento, italiano o straniero, in una prospettiva nuova” ha dichiarato Giovanni Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo.

