Anasf, Camisa “Puntare su welfare e ricambio generazionale”

18 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Molti di noi fanno questo lavoro da più di 30 anni: sicuramente ci sono delle radici molto forti, ma bisogna cavalcare il presente e tenere in considerazione le sfide del futuro. I punti sono molteplici: pensiamo al rinnovo di tutti gli aspetti formativi, immaginiamo che il futuro del consulente finanziario debba avere una formazione più appropriata alle esigenze del mercato”. A dirlo in un’intervista all’Italpress Maurizio Camisa, Regional Manager IW Private Investement e candidato della lista Tradizione e Innovazione che si sta preparando alle elezioni dell’Anasf, l’Associazione nazionale dei consulenti finanziari.

ads/fsc/mrv