Autonomia, De Luca “La popolazione ha capito che è la morte del Sud”

13 Giugno 2024

​ NAPOLI (ITALPRESS) – “È cresciuta la sensibilità di tutta l’area meridionale rispetto al tema dell’autonomia differenziata. Nel Sud il Governo nazionale è in minoranza ed è un dato politico straordinario che segnala il fatto che la popolazione del Sud ha capito, e non era facile, che questo disegno di legge significa la morte del Sud, significa un lento declino, significa avere meno servizi e il risultato delle elezioni è stata anche una risposta

al tema dei fondi di coesione che sono bloccati da un anno nelle grandi regioni del Sud”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando di autonomia differenziata.

