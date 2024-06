Barbaro “Con la Figc prima collaborazione strutturata con lo sport”

22 Giugno 2024

​ ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, ha presentato ai microfoni di Italpress la nuova partnership con la Figc. Barbaro ha evidenziato la prima collaborazione messa in atto col mondo dello sport, con l’obiettivo di coinvolgere altre discipline. La presentazione è avvenuta nella sede tedesca di Casa Azzurri a Iserlohn, quartier generale dell’Italia a Euro2024, insieme al presidente della Figc Gabriele Gravina.

