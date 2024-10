Bitti “Parte con Kia Niro l’offerta Tri-Fuel”

18 Ottobre 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – “Il Tri-Fuel racchiude due eccellenze tecnologiche che rappresentano la storia di Kia in Italia. Da un lato c’è la Niro, un crossover che è nato ibrido, ulteriormente sviluppato con le motorizzazioni plug-in hybrid ed elettrica ed è il nostro alfiere sulla mobilità elettrificata. E poi abbiamo una tradizione nel Gpl da tanti anni che ci permette di offrire questa alternativa con questo livello di tecnologia. Abbiamo deciso di fare quindi qualcosa in più perché entrambe le motorizzazioni hanno un trend in crescita in Italia. Il Tri-Fuel parte oggi con Niro ma è una gamma che vedremo nel futuro con nuovi modelli perché ogni volta che Kia presenterà un modello full-hybrid ci sarà anche la versione Tri-Fuel”. Lo dichiara Giuseppe Bitti, Presidente e Ceo di Kia Italia

