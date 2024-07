BNT cresce ancora sulla cessione del quinto e si rivolge alle banche

3 Luglio 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Bnt Banca, controllata al 100% dal Gruppo Banca Popolare di Sondrio, cresce ancora sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione e si rivolge alle banche. Ne parla in un’intervista all’Italpress il consigliere delegato di Bnt, Umberto Seretti. Una crescita, quella della banca, continuata anche nell’ultimo semestre, come sottolinea Gianluca Girardi, direttore commerciale di BNT Banca e Banca Popolare di Sondrio.

